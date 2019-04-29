شكرا لقرائتكم المساكنى: هدف الزمالك أتى من هفوة دفاعية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال إيهاب المساكنى لاعب النجم الساحلي إن هدف الزمالك جاء من هفوة دفاعية فى المباراة التى انتهت بفوز الفريق الأبيض بهدف دون رد فى ذهاب نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية على ملعب برج العرب. أضاف المساكنى فى تصريحات تليفزيونية أن فريقه حاول تعويض الهدف أمام الزمالك ولكن لم يحالفه الحظ. أكد المساكنى أن النجم الساحلى قادر على الفوز أمام الزمالك بأكثر من هدف فى لقاء العودة بسوسة والصعود لنهائي البطولة الأفريقية.

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