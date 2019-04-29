شكرا لقرائتكم تقرير طبى يحسم مصير سعد سمير ونيدفيد فى الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يقدم خالد محمود طبيب الأهلى تقريرًا للمدير الفنى مارتن لاسارتى، عن حالة الثنائي المتواجد فى ألمانيا كريم نيدفيد وسعد سمير، بعد تعرضهما لإصابات قوية مؤخراً، ويعاني سعد من الإصابة بقطع جزئي في الرباط الصليبي الخلفي، بينما أجرى نيدفيد جراحة في غضروف الركبة.

فيما أجرى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، اتصالا هاتفياً بالثنائي سعد سمير وكريم نيدفيد للاطمئنان عليهما، ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش يوم الأربعاء المقبل على ستاد المكس بالإسكندرية في إطار مباريات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز.