شكرا لقرائتكم عبدالله بن مساعد: شيفيلد سيكون بوابة أول سعودي يلعب في الدوري الإنجليزي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد الأمير عبدالله بن مساعد، مالك نصف أسهم نادي شيفيلد يونايتد، والمتأهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد، أن الفريق سيستعين بلاعبين سعوديين، مبينا أنه سيجتمع بالمدرب يوم الثلاثاء للتخطيط حول الموسم القادم.

وقال الأمير في تصريح لـ"العربية": بدايتنا كانت في المركز 21 من 24 فريقا في الدرجة الثالثة، وخلال 5 أعوام وصلنا إلى "تشامبيونشيب" دوري الدرجة الأولى، وبعدها استطعنا التأهل إلى البريمرليغ.

وأضاف: يوم الثلاثاء سيكون هناك اجتماع مع الجهاز الفني لنقرر فيه الخطوة القادمة، ومن الممكن أن نستعين بلاعبين سعوديين.

واعترف الأمير عبدالله بأن جميع الدرجات في إنجلترا تعد صعبة وقال: جميع الدرجات في البطولات الإنجليزية صعبة ولكننا سعيدون بالوصول إلى البريمرليغ أخيراً، وسنسعى إلى جلب لاعبين سعوديين، وأن يكون أول سعودي يحترف في الدوري الإنجليزي الممتاز عبر بوابة شيفيلد يونايتد.