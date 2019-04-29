فوز صعب للزمالك على النجم الساحلي في كأس الاتحاد الإفريقي

اسماء السيد - حقق الزمالك المصري فوزا صعبا على ضيفه النجم الساحلي التونسي 1-صفر على ملعب الجيش ببرج العرب في ذهاب الدور نصف النهائي من كأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم الاحد.

وسجل محمود عبد المنعم "كهربا" هدف المباراة الوةحيد (36).

وتقام مباراة الاياب في 5 ايار/مايو في ميدنة سوسة.

جاء الشوط الاول متوسط فنيا سيطر فيه لاعبو الزمالك على اغلب فتراته وشكلت الجبهة اليسرى التي شغلها عبد الله جمعة ومحمود عبد المنعم "كهربا" خطورة على دفاع النجم الساحلي الذي اعتمد لاعبوه على الهجمات المرتدة استغلالا لخبرة ياسين الشيخاوي وسرعة ايهاب المساكني.

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تواصلت المحاولات البيضاء لاحراز هدف التقدم الى ان نجح كهربا فى ذلك بتسديدة قوية على يسار مكرم البديري (36).

مع بداية الشوط الثانى ضغط لاعبو النجم سعيا لادراك التعادل وكاد المساكني يسجل للضيوف فى الدقيقة 53 ، الا انه سدد بجوار القائم الايمن وهو منفرد بحارس الزمالك محمود عبد الرحيم "جنش"، قبل ان يتصدى الاخير لرأسية المساكني فى الدقيقة 62 واخرجها الى ركنية بصعوبة.

ملخص المباراة: