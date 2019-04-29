شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يكافئ لاعبى الزمالك براحة سلبية بعد الفوز على النجم الساحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى لفريق الزمالك، بقيادة السويسري كريستيان جروس، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم الاثنين، بعد الفوز على النجم الساحلي، بهدف دون رد فى مباراة ذهاب نصف نهائى الكونفدرالة الأفريقية التى جمعتهما مساء اليوم الأحد.

ومن المقرر أن يعود الزمالك لتدريباته الجماعية، بعد غدا الثلاثاء، استعدادا لمباراة العودة أمام النجم الساحلى والتى ستقام على الملعب الأوليمبى بسوسة فى تونس.