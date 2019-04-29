شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. 77 دقيقة.. الزمالك 1 - 0 النجم.. وخروج إبراهيم حسن وكهربا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرت 77 دقيقة من عمر مباراة الزمالك والنجم الساحلى التونسى بتقدم الفريق الأبيض بهدف دون رد سجله كهربا فى المباراة المقامة بينهما حاليا، على استاد برج العرب، فى ذهاب دور نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

تشكيل الفريقان

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:" محمود جنش فى حراسة المرمى، حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة فى خط الدفاع، طارق حامد ومحمود عبد العزيز وأمامهم إبراهيم حسن وأوباما وكهربا فى خط الوسط، عمر السعيد فى خط الهجوم".

فيما بدأ النجم الساحلى المباراة بتشكيل يضم كلا من:"مكرم البديرى فى حراسة المرمى، صدام بن عزيزة و محمد عمر كوناتي و زياد بوغطاس وجدي كشريدة فى خط الدفاع، كريم العواضي وماهر الحناشي ومحمد أمين بن عمر وإيهاب المساكنى فى خط الوسط، حازم الحاج حسن وياسين الشيخاوى فى خط الهجوم".

الشوط الأول

جاءت بداية المباراة بهجوم من الزمالك الذى حصل على ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء سددها إبراهيم حسن بجوار القائم الأيمن لمرمى النجم فى الدقيقة الثانية وحاول الفريق الأبيض الاعتماد على الجبهة اليسرى المتواجد فيها عبد الله جمعة وكهربا ومرر الأخير عرضية قوية فى الدقيقة 8 أبعدها دفاع النجم.

وتبادل النجم بعد ذلك الهجمات مع الزمالك وحصل على ركلة حرة مباشرة نفذها كريم العواضى بتمريرة ساقطة داخل منطقة الجزاء قابلها الشيخاوى برأسية مرت بجوار مرمى الزمالك وجاءت الفرصة الأخطر للزمالك فى أول ربع ساعة فى الدقيقة 11 بتمريرة من كهربا إلى عبد الله جمعة الذى حولها بعرضية أرضية لأوباما الخالى من الرقابة لتمر الكرة أمامه وأبعدها دفاع النجم.

وفى الدقيقة 20 من ركنية للزمالك أبعدها دفاع النجم لتصل إلى كهربا على حدود منطقة الجزاء ليسددها قوية ولكن مرت أعلى مرمى الفريق التونسى ونشط النجم الساحلى معتمداً على تحركات ياسين الشيخاوى ولكن دون جدوى من جانب الفريقان.

فى الدقيقة 34، مرر إبراهيم حسن عرضية أرضية من الجبهة اليمنى اصطدمت فى صدام بن عزيزة ووصلت إلى محمود عبدالعزيز داخل منطقة الجزاء الذى سددها قوية مرت أعلى من المرمى.

وفى الدقيقة 36، نجح كهربا فى خطف الهدف الأول للزمالك حيث جاء الهدف من عرضية قوية من عبدالله جمعة اصطدمت في الدفاع لكن تدخل عمر السعيد بطريقة رائعة واستخلص الكرة وأرسل عرضية أرضية للخلف وصلت إلى كهربا الذى سددها رائعة بقدمه اليسرى سكنت شباك النجم.

الشوط الثانى

تبادل الزمالك والنجم الساحلى الهجمات فى أول ربع ساعة من بداية الشوط الثانى وكانت المحاولة الأبرز للفريق الأبيض برأسية عمر السعيد فى الدقيقة 51 مرت بجوار مرمى النجم الذى رد بهجمة خطيرة فى الدقيقة 53 من كرة طولية لمسها حازم الحاج حسن برأسه إلى إيهاب المساكنى داخل منطقة الجزاء ولكن جاءت تسديدته خارج مرمى الزمالك.

ودفع السويسرى جروس المدير الفنى للزمالك بأولى التغييرات بنزول أحمد سيد زيزو بدلا من إبراهيم حسن فى الدقيقة 62 وسط هجمات بعد ذلك للنجم وتألق من حارس الفريق الأبيض وفى الدقيقة 70 خرج حارس النجم خارج منطقة الجزاء ليبعد الكرة برأسة لتصل إلى النقاز ولم يستغل الفرصة حيث جاءت تسديدته بعيدة عن مرمى النجم الخالى من حارسه ثم خرج كهربا فى الدقيقة 77 وشارك محمد إبراهيم بدلا منه.