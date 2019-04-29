شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادى الزمالك اليوم الاحد 28/4/2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت نادي الزمالك اليوم الأحد العديد من الأخبار الهامة على مستوى فريق الكرة والتي يعد أبرزها فوزه على النجم الساحلى بهدف نظيف فى بطولة دورى ابطال افريقيا.

المسابقات تقرر 15 مايو موعدا لمباراة الزمالك والإنتاج الحربى "المؤجلة"

حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، برئاسة عامر حسين، 15 مايو المقبل موعداً لمباراة الزمالك والإنتاج الحربى فى الجولة الـ31 للدورى.

وكان عامر حسين قرر تأجيل مباراة الزمالك والإنتاج الحربى، التى كان مقررا لها الأربعاء المقبل، بسبب خوض الأبيض مباراتى قبل نهائى الكونفدرالية أمام النجم الساحلى يومى 28 أبريل الجارى و5 مايو المقبل.

ارتباك فى جدول استعداد الإنتاج بعد تأجيل مباراة الزمالك

يعقد خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى اجتماعا في الوقت الحالى مع مختار مختار المدير الفنى للفريق، ومحمد عبد الله المدرب العام للفريق لمناقشة تعديل جدول استعدادات الإنتاج بعد تأجيل مواجهة الزمالك.

وحددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين 15 مايو المقبل موعدا لمباراة الزمالك والإنتاج الحربى فى الجولة الـ31 للدورى.

صور.. الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بلقب دورى محترفى كرة اليد

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توج فريق كرة اليد بنادى الزمالك بلقب دورى محترفى كرة اليد بعد الفوز على الأهلى بنتيجة 21 /18، فى النهائى الذى أقيم على صالة أكتوبر الدولية.

وكان الشوط الأول انتهى لصالح الأهلى بنتيجة 11 /10، بالرغم من تألق محمد على حارس الزمالك الذى أدى شوطا رائعا.

الزمالك يتلقى تهنئة بلقب اليد عبر شاشة برج العرب أمام النجم

تلقى نادى الزمالك، التهنئة بفوزه بلقب دورى اليد بعد فوزه على الأهلى عبر الشاشة الداخلية فى استاد برج العرب، قبل مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأبيض مع النجم الساحلى التونسى، التي أقيمت اليوم على استاد برج العرب، فى ذهاب دور نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

صور.. الزمالك يحقق فوزا صعبا على النجم الساحلى فى برج العرب بهدف كهربا

حقق الزمالك فوز صعب على النجم الساحلى التونسى، بهدف دون رد سجله كهربا، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، على استاد برج العرب، فى ذهاب دور نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية، على أن يقام لقاء العودة يوم الأحد المقبل فى سوسة بتونس لحسم بطاقة التأهل لدور النهائى.