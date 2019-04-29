شكرا لقرائتكم خبر عن جروس : هناك معركة في تونس ولابد أن نجهز لها جيدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، إن مباراة النجم الساحلي في ذهاب الدور نصف النهائي للكونفدرالية كانت قوية وشدد على إنه راض عن أداء اللاعبين خاصة فى الشوط الأول فى المباراة التى انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف سجله كهربا.

أضاف كريستيان جروس فى المؤتمر الصحفى عقب المباراة قائلا:"هناك مواجهة قوية فى تونس ولابد من التجهيز لها جيدا وأشكر الجماهير على تواجدهم ومساندتهم فى اللقاء".

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وقال المدير الفني للزمالك:"كهربا قدم مباراة رائعة وتم استبداله بسبب تفوق النجم من الناحية اليسرى وكان لابد من الدفع بلاعب جاهز بدنيا، في حين أن أيمن حفني لاعب مهم وسيكون له دور كبير مع الفريق فى الفترة المقبلة".

وشدد المدير الفنى للزمالك فى ختام تصريحاته على أن التغييرات ليست ثابتة أو مكررة ولكنها وفقا لظروف كل مباراة، قائلا:"هناك معركة في تونس ولابد أن نجهز لها جيدا وبشكر الجمهور على تواجدهم".