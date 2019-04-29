شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. حارس النجم يترك مرماه ويقوم بدور المدافع أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام مكرم البديرى حارس مرمى النجم الساحلى التونسى، بالخروج من مرماه ومنطقة الجزاء ليقوم بدور المدافع أمام الزمالك ويتصدى للكرة برأسه قبل أن تعود لمحمود كهربا ويسددها أعلى المرمى فى الدقيقة 70 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على ستاد برج العرب، فى ذهاب نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

وتقدم الزمالك على النجم الساحلى بهدف أحرزه محمود كهربا فى الدقيقة 36 من عمر المباراة.

Advertisements

وجاء تشكيل الزمالك كالتالى: حراسة المرمى: محمود جنش، خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة، خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز وأمامهم إبراهيم حسن وأوباما وكهربا، خط الهجوم: عمر السعيد.

ويضم تشكيل النجم كلاً من.. حراسة المرمى: مكرم البديري، خط الدفاع : صدام بن عزيزة و محمد عمر كوناتي و زياد بوغطاس وجدي كشريدة، خط الوسط: كريم العواضي وماهر الحناشي ومحمد أمين بن عمر وإيهاب المساكنى، خط الهجوم: حازم الحاج حسن وياسين الشيخاوى.