شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم الاحد 28/4/2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرصد الخليج 365 أبرز 7 أخبار رياضية حدثت اليوم الاحد والتي يعد أبرزها فوز الزمالك على النجم الساحلى بهدف نظيف فى بطولة دورى ابطال الافريقيا.

تقديم مباراة الأهلي والطلائع 90 دقيقة بسبب لقاء برشلونة وليفربول

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، برئاسة عامر حسين، تقديم موعد مباراة الأهلي مع طلائع الجيش 90 دقيقة، لتُقام الساعة 6.45 مساءً بدلاً من 8.15، وذلك لتزامنها مع مباراة برشلونة وليفربول المحترف ضمن صفوفه نجم المنتخب الوطنى محمد صلاح فى نصف نهائى دورى أبطال أوروبا والتى تقام فى التاسعة مساءً.

ويلتقى الأهلى مع الطلائع الأربعاء المقبل باستاد المكس فى الجولة الـ31 لبطولة الدورى الممتاز.

الأهلى يستعيد الشحات وهانى ووحيد قبل مواجهة الطلائع

انتظم ثلاثى الأهلى حسين الشحات ومحمد هاني ومحمود وحيد فى مران الأهلى الجماعي المقام حالياً على ملعب التتش بالجزيرة، وتعافى محمود وحيد من الإصابة في العضلة الخلفية، والتي أبعدته عن التواجد في قائمة الأهلي للمباراة الماضية أمام المصري البورسعيدي، وشارك حسين الشحات بعد تعافيه من الإجهاد العضلي الذي منعه من المشاركة في مران الفريق الأحمر الجماعي أمس السبت.

سيدومير يغيب عن قيادة تدريبات الإسماعيلى بعد إيقافه وإحالته للتحقيق

واصل فريق الإسماعيلى، استعداداته لملاقاة حرس الحدود المقرر لها الثلاثاء المقبل فى غياب البلجيكى سيدومير المدير الفني للفريق الذي تم تحويله للتحقيق من قبل مجلس إدارة النادي علي خلفية تصريحاته في الساعات القليلة الماضية.

وكشف مصدر مطلع بالإسماعيلى إن مجلس إدارة الدراويش قد أصدر تعليمات للجهاز المعاون الجديد للدراويش بقيادة صبري المنياوي مدير للكرة ومحمود جابر مدربا عاما وعطية صابر مدرب مساعد وسعفان الصغيرمدربا للحراس بقيادة المران وإعلان القائمة في ظل ايقاف المدير الفني لحين الوصول لحل للأزمة .

فيديو.. سارة سمير تتوج بثلاث ذهبيات فى وزن 76 كجم بالبطولة الأفريقية للأثقال

Advertisements

توجت سارة سمير لاعبة المنتخب الوطنى لرفع الأثقال بثلاث ذهبيات فى وزن 76 كجم بالبطولة الأفريقية التى تستضيفها مصر و تختتم غدا الأثنين.

حصلت سارة سمير على ذهبية فى الخطف وأخرى فى النتر و ثالثة فى المجموع ، وتعد هذه البطولة أحد المحطات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

تأكيداً لـ"الخليج 365".. بامبو ينضم لمعسكر الإسماعيلى استعدادا للحدود

أعلن الجهاز الفني للنادي الإسماعيلى قائمة تضم 22 لاعب للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة حرس الحدود المقرر لها الثلاثاء المقبل على أن يخرج منها أربعة لاعبين غدا الاثنين .

وكشف مصدر مطلع بالإسماعيلى إن كريم بامبو جناح النادي الإسماعيلى متواجد في قائمة الدراويش لملاقاة الحرس بعد انتهاء أزمته، كان ”الخليج 365” قد نشر صباح اليوم الأحد انتهاء أزمة بامبو مع الاسماعيلى بعد جلسة صبرى المنياوى مدير الكرة الجديد مع اللاعب وفتح صفحة جديدة.

صور .. عزومة سمك من الصقر للاعبى بيراميدز بعد الفوز على الزمالك

أقام أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق والمشرف على الكرة بنادي بيراميدز عزومة سمك للاعبي فريقه مساء اليوم الأحد فى أحد المطاعم الشهيرة احتفالاً بالفوز على الزمالك ومن قبله الأهلى فى بطولة الدوري العام.

الزمالك يحقق فوزا صعبا على النجم الساحلى فى برج العرب بهدف كهربا

حقق الزمالك فوز صعب على النجم الساحلى التونسى، بهدف دون رد سجله كهربا، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، على استاد برج العرب، فى ذهاب دور نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية، على أن يقام لقاء العودة يوم الأحد المقبل فى سوسة بتونس لحسم بطاقة التأهل لدور النهائى.