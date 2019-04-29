شكرا لقرائتكم خبر عن لومير: الزمالك سيرى الوجه الآخر فى سوسة.. والفرص متكافئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفرنسي لومير المدير الفني لفريق النجم الساحلى أن مباراة الزمالك في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية التي أقيمت على ملعب برج العرب كانت صعبة وقوية فنيا وتكتيكيا.

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وأوضح المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة أن نتيجة مباراة الذهاب لم تحسم التأهل وتجعل الفرص متكافئة بين الفريقين بعد فوز الزمالك بهدف دون رد.

وقال لومير فى ختام تصريحاته:"سنخوص لقاء العودة بوجه آخر ونتيجة الهدف الواحد من الممكن تعويضها في ظل إقامة المباراة في سوسة ووسط الجماهير التونسية.