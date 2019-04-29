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نتائج اليوم الأول بدوري محترفى الاسكواش ..الأهلي وسبورتنج وهليوبليس فى المقدمة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسدل الستار على منافسات الدور الأول من دوري المحترفين للاسكواش، والذي يقام على مجمع نادي مدينتي الرياضي على مدار ثلاث أيام بدأت من اليوم الأحد وتنتهي في 30 أبريل الجاري.

 

ويشارك في دورى المحترفين 7 أندية وهم: الأهلي، هليوبوليس، سبورتنج، وادي دجلة، الزهور، الجزيرة سموحة.

 

كما يشارك في البطولة التي ينظمها الاتحاد المصري برئاسة عاصم خليفة، أبرز نجوم مصر والعالم وفي مقدمتهم ثنائي وادي دجلة، علي فرج المصنف الأول عالميا ورنيم الوليلي المصنفة الأولى ، وجاءت نتائج اليوم الاول بفوز الأهلي وسبورتنج وهليوبوليس كالتالي:

 

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نتائج الاسكواش

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نتائج بطولة الأسكواش

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بطولة الاسكواش

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الدور الأول من دوري المحترفين للاسكواش

 

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الدور الأول من دوري المحترفين للاسكواش

 

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c8805543-aace-4a84-b5d1-128bc2106ec1الدور الأول من دوري المحترفين للاسكواش

 

 

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