شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج اليوم الأول بدوري محترفى الاسكواش ..الأهلي وسبورتنج وهليوبليس فى المقدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسدل الستار على منافسات الدور الأول من دوري المحترفين للاسكواش، والذي يقام على مجمع نادي مدينتي الرياضي على مدار ثلاث أيام بدأت من اليوم الأحد وتنتهي في 30 أبريل الجاري.

ويشارك في دورى المحترفين 7 أندية وهم: الأهلي، هليوبوليس، سبورتنج، وادي دجلة، الزهور، الجزيرة سموحة.

كما يشارك في البطولة التي ينظمها الاتحاد المصري برئاسة عاصم خليفة، أبرز نجوم مصر والعالم وفي مقدمتهم ثنائي وادي دجلة، علي فرج المصنف الأول عالميا ورنيم الوليلي المصنفة الأولى ، وجاءت نتائج اليوم الاول بفوز الأهلي وسبورتنج وهليوبوليس كالتالي: