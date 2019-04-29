شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادي الاهلى اليوم الاحد 28/4/2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الأهلى اليوم الأحد العديد من الأخبار الهامة والتي يعد أبرزها إعلان شريف اكرامى حارس مرمى الفريق جاهزيته للمشاركة فى المباريات.

الأهلى يؤكد جاهزية شريف إكرامى للمشاركة فى المباريات

اطمأن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي على جاهزية شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق، بعد مشاركته فى مران الفريق الجماعى كاملًا أمس، وتعافيه من الإصابة بتمزق فى عضلة السمانة.

وقال الجهاز الفنى، إن شريف إكرامي أصبح لائقًا بعد الاطمئنان عليه عقب مشاركته بقوة فى تدريبات الفريق أمس السبت.

تقديم مباراة الأهلي والطلائع 90 دقيقة بسبب لقاء برشلونة وليفربول

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، برئاسة عامر حسين، تقديم موعد مباراة الأهلي مع طلائع الجيش 90 دقيقة، لتُقام الساعة 6.45 مساءً بدلاً من 8.15، وذلك لتزامنها مع مباراة برشلونة وليفربول المحترف ضمن صفوفه نجم المنتخب الوطنى محمد صلاح فى نصف نهائى دورى أبطال أوروبا والتى تقام فى التاسعة مساءً.

أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا تكرم الخطيب

حرص محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، على تلبية الدعوة لحضور احتفالية اليوم العالمى للملكية الفكرية والتى تحمل شعار «للذهب نسعى.. الملكية الفكرية والرياضة»، تحت رعاية أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ومكتب براءات الاختراع المصرى وبالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

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شهدت الاحتفالية حضور كل من الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وعمرو عبد العزيز مستشار المكتب الإقليمى للدول العربية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، ومنى محمد محمد يحيى القائم بأعمال رئيس مكتب براءات الاختراع المصرى.

شذى ومحمد رشاد فى احتفالات الأهلي بـ"شم النسيم"

أعد النادى الأهلى برنامجاً للاحتفال بأعياد شم النسيم غداً الاثنين فى كافة فروع النادى، وتم وضع ترتيبات عديدة تضمن العديد من الفقرات الفنية والغنائية وعروض الأطفال؛ لتلبية رغبات أعضاء النادى، بالإضافة إلى فقرات خاصة بالأطفال مثل مهرجان الألوان وعروض السيرك، وذلك فى مقر الجزيرة وفرعى مدينة نصر والشيخ زايد.

الأهلى يستعيد الشحات وهانى ووحيد قبل مواجهة الطلائع

انتظم ثلاثى الأهلى حسين الشحات ومحمد هاني ومحمود وحيد فى مران الأهلى الجماعي المقام حالياً على ملعب التتش بالجزيرة، وتعافى محمود وحيد من الإصابة في العضلة الخلفية، والتي أبعدته عن التواجد في قائمة الأهلي للمباراة الماضية أمام المصري البورسعيدي، وشارك حسين الشحات بعد تعافيه من الإجهاد العضلي الذي منعه من المشاركة في مران الفريق الأحمر الجماعي أمس السبت.