شكرا لقرائتكم خبر عن شخصية الحكم سيكازوي النقطة الأهم فى لقاء الزمالك والنجم الساحلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الزمالك * النجم الساحلي

المسابقه : ذهاب دور نصف نهائي بطوله الكونفدراليه الافريقيه

استاد : الجيش ( برج العرب )

نتيجة المباراة : 1 / 0 لصالح الزمالك

حكم ساحة : جاني سيكازوي ( زامبيا )

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المساعد الأول : تيسفا جيور جيس ( اريتريا)

المساعد الثاني : روميو كاسنجلي ( زامبيا (

الحكم الرابع : ادريك نيكول ( زامبيا (

ميزان التقييم لطاقم التحكيم :

حكم المباراة : جاني سيكازوي

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القرارات الفنية والسيطره علي المباراة : تمكن الحكم من فرض سيطرته علي أحداث وسير المباراة نتيجه الشخصيه القوية ، والخبرات الكبيره والاهتمام والتركيز ، واليقظة والوصول إلي التفاصيل المهمه للحالات التحكيميه ، ونتيجه لذلك كانت هناك قناعات من الجميع بالقرارات الفنيه ، وكانت أهم حالات المباراه في الدقيقه 35 عندما أتخذ ثلاث قرارات مهمه في حالة واحدة في هدف الزمالك الأول بدايه من التحرك الجانبي مع فتح زاوية الرؤيه ثم السماح بإستمرار اللعب في تطبيق جيد لمبدأ إتاحه الفرصه وبعد ذلك يشير بإستمرار اللعب عنما استخلص مهاجم الزمالك الكره من مدافع النجم وينجح في لعب الكره بدون إرتكاب مخالفه ليسجل الزمالك هدفه الأول ، يحسب كل هذا لحكم المباراه المتميز فنيا وبدنياالعقوبات الإنضباطية: أنذر الحكم كهربا في الدقيقه 45 لدخول الملعب بدون إذن عند عودته من العلاج وفي الدقيقه 29 لم ينذر لاعب النجم ياسين الشخاوي في الدقيقه 58 للعب بتهور مع محمود الونش عندما سمح باستمرار اللعب ، و إتاحه الفرصه لصالح الزمالك ، وكان يجب العوده لإعطاء البطاقه وفي الدقيقة 64 ينذر مهاجم النجم حازم الحاج حسن نتيجه لمس الكره باليد في محاوله لتسجيل هدفاللياقه البدنيه والتمركز والتحرك: تمكن الحكم من استخدام عنصر الخبرة في كيفية التحرك والتمركز نتيجه القراءة الجيده لطرق اللعب وكانت أهم تحركات الحكم في الدقائق 8 و22 و 39 والتركيز علي متابعة الأحداث داخل منطقه الجزاء ، والتحرك بين اللاعبين لمشاهده التفاصيل مع اليقظه ، وعدم الدخول في مسار اللعبتطبيق مبدأ إتاحه الفرصة: قمه التميز للحكم في الدقيقه 35 عندما أشار بإستمرار اللعب وتطبيق جيد لمبدأ إتاحه الفرصه في هدف الزمالك الأول ، ويعود في الدقيقه 61 ليشير بإستمرار اللعب في هجمه مهمه لصالح لنجم كادت تسفر عن هدفدرجه صعوبة المباراة: مباراه صعبه نظريا وعمليا تمكن الحكم من السيطره علي أحداثها بشكل جيد نتيجه قناعات اللاعبين بصحه القرارات

تقييم الحكمان المساعدان :

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المساعد الأول: أشار علي حالات التسلل في الدقائق 33 ، 41 ، 50 ، 60 بتقدير صحيح ، و أشار علي تسلل خاطئ في الدقيقه 47 ، 72 نتيجة التمركزالخاطئ وعدم الربط لحظه اللعب وموقف التسلل وأشار علي رميه تماس عكسيه في الدقيقة 80 نتيجه فقدان التركيزالمساعد الثاني: أشار علي حالات التسلل في الدقائق 17 ، 21 ، 32 بتقدير صحيح وتعاون في احتساب مخالفه بالقرب منه في الدقيقه 6 بتقدير صحيحالحكم الرابع: تعاون مع الحكم خارج الملعب طبقا للقانون ساعده في ذلك إلتزام من الأجهزه الفنيه خارج الملعب