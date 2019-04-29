فيديو.. محمد إبراهيم بديلاً لكهربا كثانى أوراق جروس أمام النجم الساحلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك التبديل الثانى بخروج محمود كهربا ونزول محمد إبراهيم فى الدقيقة 77 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على ستاد برج العرب، فى ذهاب نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية. وكان جروس أجرى التبديل الأول بخروج إبراهيم حسن ونزول أحمد سيد زيزو، وتقدم الزمالك على النجم الساحلى بهدف أحرزه محمود كهربا فى الدقيقة 36 من عمر المباراة. Advertisements وجاء تشكيل الزمالك كالتالى: حراسة المرمى: محمود جنش، خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة، خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز وأمامهم إبراهيم حسن وأوباما وكهربا، خط الهجوم: عمر السعيد. ويضم تشكيل النجم كلاً من.. حراسة المرمى: مكرم البديري، خط الدفاع : صدام بن عزيزة و محمد عمر كوناتي و زياد بوغطاس وجدي كشريدة، خط الوسط: كريم العواضي وماهر الحناشي ومحمد أمين بن عمر وإيهاب المساكنى، خط الهجوم: حازم الحاج حسن وياسين الشيخاوى.

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