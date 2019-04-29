HaLa MaDrId ملخص نتيجة مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو اليوم فى الدورى الاسبانى خسارة للملكي تستكمل مباريات الجولة ال35 فى الليجا الإسبانى يوم الأحد 28/4/2019، ويستضيف فريق رايو فاييكانو منافسه ريال مدريد على ملعب فاليكاس، ويلطمح فاييكانو فى التمسك بفرصة تواجده وحصد الانتصار فى جميع مبارياته المتبقية، فيما يسعى الريال لإنقاذ ماتبقى له من الموسم بعد سلسلة نتائج مخيبة للأمال

ويتذيل فري رايو المركز العشرون والأخير برصيد 28 نقطة، حقق الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 7 وخسر فى 20 لقاء حتى الأن، وكان الفريق قد خسر بنتيجة كبيرة من منافسه إشبيلية بنتيجة 5-0 فى لقاء الجولة الماضية.

يحل فريق ريال مدريد ضيفا على منافسه رايو فاييكانو بالجولة ال35 من الدورى، ويأمل الملكى فى تحقيق الفوز بالمباراة المرتقبة، كما يسعى المرنجى فى إنقاذ ماتبقى له من الموسم وحصد جميع نقاط لقاءاته القادمة، ويطمح الريال فى مصالحة جماهيره البسضاء العاشقة للفريق وتقديم لهم فوز كبير.

ملخص نتيجة مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو

دخول اللاعبين لارض الملعب

بداية المباراة : رايو فاليكانو 0 – 0 ريال مدريد

د’15 | رايو فاليكانو 0 – 0 ريال مدريد

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د’23 | الهدف الأول لرايو فاليكانو من ركلة جزاء رايو فاليكانو 1 – 0 ريال مدريد

فرصة بيل الضائعة قبل احتساب ركلة الجزاء

د’35 | رايو فاليكانو 1 – 0 ريال مدريد

نهاية المباراة بخسارة الريال مدريد بهدف نظيف لصالح رايو فاليكانو

التشكيلة الرسمية ضد رايو فاييكانو: كورتوا ، كارفاخال ، فاييخو ، فاران ، مارسيلو ، يورينتي ، مودريتش ، كروس ، سيبايوس ، بيل ، ماريانو.