نتيجة مباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم في الكونفدرالية الأفريقية وموعد مواجهة الإياب

نتيجة مباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم في الكونفدرالية الافريقية، يتزين دور نصف نهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا بمباراة غاية في القوة والإثارة والندية تجمع بين الزمالك والنجم الساحلي على ملعب برج العرب مساء اليوم الأحد، وسنوفر نتيجة ماتش الزمالك اليوم ضد النجم الساحلي التونسي.

نتيجة مباراة الزمالك والنجم الساحلي

تنتظر جماهير الكرة المصرية وخاصة جماهير نادي الزمالك بداية توقيت مباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم في الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة، وحددت شبكة قنوات بي إن سبورت معلق مباراة الزمالك والنجم اليوم، حيث سيتولى علي محمد علي التعليق على القناة الصوتية الأولى، وعصام الشوالي على القناة الصوتية الثانية.

يستقبل الزمالك على ملعب برج العرب وسط حضور جماهير ينتظر أن يكون كبير لمشاهدة مقابلة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا اليوم، وكيف سيكون حال الفارس الأبيض في غياب نجم الوسط الدولي التونسي فرجاني ساسي، والمنتظر غيابه عن مواجهة الذهاب للإصابة.

نشير قبل مباراة الزمالك والنجم الساحلي، أن مباراة اليوم تجمع بين النجم الساحلي المتوج مؤخراً ببطولة زايد للأندية أبطال العرب على حساب الهلال السعودي، ونادي الزمالك الطامع في تتويج قاري غائب منذ سنوات طويلة منذ أخر تتويج في 2002 على حساب الرجاء المغربي. .

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نتيجة الزمالك والنجم الساحلي اليوم

جاءت تشكيلة الزمالك الرسمية لمواجهة النجم بتواجد محمود جنش في حراسة المرمى للفريق الأبيض، وباعي الدفاع عبد الله جمعة، محمود الونش، محمود علاء، حمدي النقاز، وخط الوسط والهجوم محمود زيزو، طارق حامد، يوسف أوباما، كهربا، عمر السعيد، إبراهيم حسن، في مباراة يترقب فيها مواصلة الزمالك نتائجه الإيجابية

الزمالك يتقدم بهدف عن طريق محمود كهربا في الدقيقة 36 من عمر مباراة الزمالك والنجم الساحلي، ويحاول الزمالك قبل نهاية الشوط الأول تسجيل الهدف الثاني .

ويواصل الزمالك هجومه خلال الدقائق الماضية، وسط دفاع مستميت من النجم لمنع مهاجمي الزمالك من مضاعفة النتيجة وتسجيل مزيد من الأهداف.

انتهت المباراة بانتصار الزمالك بهدف دون رد وننتظر ما سوف تشهده مواجهة الإياب بين الفريقين في تونس لتحديد المتأهل لنهائي الكونفدرالية يوم الأحد المقبل.