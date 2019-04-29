نتيجة مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو اليوم في الدوري الإسباني| هزيمة ريال مدريد

نهاية نتيجة مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو في نتائج مباريات اليوم من الدوري الإسباني، بفوز رايو بنتيجة هدف دون رد، على حساب الفريق الملكي ريال مدريد، وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب ادريان إيمريا من علامة الجزاء، في حدود الدقيقة 23 من المباراة.

مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو اليوم، هي ضمن مباريات الدوري الإسباني، وذلك لحساب مباريات الأسبوع الخامس والثلاثون من مباريات الاليجا 2018/2019، والتي يستقبل من خلالها فريق رايو فاليكانو ريال مدريد، وفي الأسفل ستجدون تفاصيل مباراة ريال مدريد اليوم.

نتيجة مباراة ريال مدريد اليوم ورايو فاليكانو اليوم

الان دخول لاعبي الفرقين إلى ضاري الملعب من اجل الإحماء البدني.

يوم أمس توجا نادي برشلونة بلقب الدوري الإسباني للموسم الجاري 2018/2019 رسميا.

نهاية لاعبي الفرقين من الإحماء والعودة إلى غرف الملابس الان.

دخول ألاعبين من جديد إلى الملعب

الان بداية مشاهدة مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو.

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هدف رايو فاليكانو الأول من علامة الجزاء في الدقيقة

نهاية الشوط الأول من المواجهة، بتقدم رايو فاليكانو على ريال مدريد بنتيجة هدف دون رد.

بداية الشوط الثاني

في مجريات شوط المباراة الثاني من اللقاء، لم تعرف نتيجة المواجهة جديد، ليتمكن أصحاب الأرض من تحقق الفوز على ريال مدريد، بنتيجة هدف دون رد.

القناة الناقلة التي ستعرض متابعة مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو اليوم، ستكون هي قناة بي إن سبورت أش دي 3، وسيتواجد في التعليق مكن خلالها المعلق خالد الحدي.

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موعد مباراة برشلونة القادمة ضد ليفربول.

ترتيب الدوري الإنجليزي الان.

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