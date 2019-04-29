نتيجة مباراة الزمالك والنجم الساحلي الكونفدرالية الإفريقية 2019 وكهربا يشعل المدرجات

نتابع مباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم الاحد لحظة بلحظة ويلعب النادى الزمالك اليوم في لقاء الذهاب دور الأربعة في الكونفدرالية الإفريقية 2019 ويحل نادي الزمالك ضيفا على نادى النجم الساحلي ويبث اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة عبر قناة bein sport hd1 مع تعليق محمد الكواليني ويمكنكم الآن متابعة أحداث مباراة الزمالك والنجم الساحلي ونتيجة المباراة من خلال هذا المقال.

نتيجة مباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم الأحد

انتهت مباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم الاحد 28/4/2019 في استاد برج العرب لقاء الذهاب بين الفريقين في دور الأربعة وكانت مباراة قوية جدا بين الفريقين حيث لعب نادي الزمالك الشوط الأول بقوة كبيرة واستطاع تفكيك دفاع النجم الساحلي ليصل في الدقيقة 36الى الهدف الأول والأقوي لنادي الزمالك في الدقيقة 36 من الشوط الأول للمباراة بقدم كهربا الذي أثبت قدراته اليوم بشكل كبير، وحاول كهربا بعدها أن يحرز أكثر من هدف لكن خارج المرمي واستطاع النجم الساحلي في الشوط الثاني أن يفكك دفاع الزمالك قليلا لكن صمدت شباك نادي الزمالك نظيفة دون أى أهداف لتنتهي المباراة بفوز النادي الزمالك بهدف مقابل لاشئ.