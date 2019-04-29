نتيجة مباراة الصفاقسي ونهضة بركان اليوم 28-4-2019 في الكونفيدرالية الافريقية

نتيجة مباراة الصفاقسي ونهضة بركان اليوم الأحد 28-4-2019 في الكونفيدرالية الافريقية، مباراة الذهاب فى الدور قبل النهائى، المباراة ستقام الليلة فى الخامسة مساء بتوقيت تونس و المغرب على ملعب الطيب المهيري بمدينة صفاقس بتونس،فريق الصفاقسى التونسى لعب فى دور الثمانية مع فريق نكانا الزامبى و انهزم ذهاباً 2/1 بينما فاز فى مباراة العودة بهدفين مقابل لاشىء، بينما فريق نهضة بركان المغربى فاز ذهابا و ايابا على فريق جورماهيا الكينى 7/1، و مباراة اليوم صعبة لكلا الفريقين و سيحاول فريق اقتناص المباراة.

موعد مباراة الصفاقسي ونهضة بركان

مباراة الصفاقسي ونهضة بركان اليوم فى مدينة صفاقس التونسية على ملعب الطيب المهيري، فى تمام الخامسة بتوقيت تونس و الجزائر و المغرب، السادسة بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت الامارات

القنوات الناقلة لمباراة الصفاقسى التونسى و نهضة بركان المغرب

مباراة الصفاقسى التونسى ضد نهضة بركان المغربى سوف تذاع حصرياً مباشرة على قناة beIN SPORTS HD 1 كما تذاع المباراة مجاناً داخل الاراضى التونسية على قناة التونسية الوطنية الارضية بث أرضى

تشكيل فريق الصفاقسى

الهولندي رود كرول مدرب الصفاقسي التونسي اعلن عن تشكيل الفريق كالتالى

حراسة المرمى : ايمن دحمان.

الدفاع : حمزة المثلوثي – هاني عمو – نسيم هند – حسام داجدوج.

الوسط : علاء المرزوقي – ندير قريشي – حمزة جيلاسي – كينسجلي سكري.

الهجوم : فراس الشواط – حبيب الوسلاتي

تشكيلة نهضة بركان كالتالي :

حراسة المرمى : محمدي.

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الدفاع : نيمساوي، إيسوفو دايو، مقدم، شابو.

الوسط : الكاس، اويدار، لاريي ناجي، الهلالي.

الهجوم : لابا، لاكير

نزل اللاعبون الى ارض الملعب و سيبدا اللقاء فى غضون لحظات

الشوط الاول

ثلاث دقائق منذ بداية المباراة النتيجة تعادل سلبى

الدقيقة الثامنة منذ بداية الشوط الاول المبارالة هجومية منذ بدايتها و حتى الان لايوجد اهداف تم تسجيلها

الدقيقة 26 النتيجة لا تزال هى التعادل السلبى

اصبحت النتيجة الان تقدم فريق الصفاقسى التونسى بهدف مقابل لاشىء

الدقيقة 50 النتيجة لا تزال تقدم الصفاقسى بهدف

الدقيقة 82 النتيجة أصبحت تقدم فريق الصفاقسى بهدفين مقابل لاشىء