“تحري”ترتيب جدول الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوز مانشسترسيتي والعودة للصدارة

أصدقائنا الأعزاء يسعدنا أن نقدم لكم هذا التقرير، الذي نتمنى أن يلقى قبولكم، عن ترتيب جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، والصراع الشرس بين العملاقين الريدز والسيتي، ونحن كمتابعين وعاشقين للساحرة المستديرة مستمتعين بهذا التنافس الشرس، ونتمنى لو لم تنتهي مباريات البيريمرليج، لكي نستطيع الإستمتاع أكثر فترة ممكنة، فالمنافسة دخلت مراحلها الحاسمة، ولم يتبقى منها الإ ثلاث جولات لحسم الصراع المثير بينهما هذا الموسم.

فاز مانشستر سيتي علي بيرنلي في الجولة ال36 من عمر الدوري الممتاز، وذلك بهدف دون رد سجله سيرجيو أجويرو، ويصل رصيده للنقطة92، ويعد فوز مانشيستر سيتي علي البيرنلي، بداية جديدة لتصدره مرة أخري ترتيب جدول الدوري الإنجليزي، بفارق نقطة علي منافسه اللدوود ليفربول صاحب ال91 نقطة ليحتل ليفربول المركز الثاني مرة أخري،ويحتل المركز الثالث توتنهام هوتسبر برصيد 70 نقطة، ويأتي في المركز الرابع فريق تشيلسي برصيد 68 نقطة، ثم فريق أرسنال في المركز الخامس برصيد 66 نقطة، ويليه مانشستريونايتد في المركز السادس برصيد 65 نقطة.

ترتيب جدول الدوري الإنجليزي الممتاز

قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

اسم الاعب النادي الذي يلعب به عدد الأهداف محمد صلاح ليفربول 21 ساديو ماني ليفربول 20 سيرجيو أجويرو مانشسترسيتي 20 أوباميانج أرسنال 19 رحيم إسترلينج مانشيستر سيتي 17 هاري كين توتينهام 17 إيدين هازارد تشيلسي 17

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