ملخص وأهداف مباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم 28 أبريل 2019 في الكونفدرالية الإفريقية

نقدم لكم نتيجة وأهداف مباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم، حيث يتابع هذا اللقاء جميع عشاق الفريقين وما زلنا نواصل معكم تقديم ما ترغبون به حيث نوفر لكم خدمة متابعة مستمرة بخصوص نتيجة وأهداف مباراة الزمالك والنجم الساحلي مباشر اليوم الأحد الموافق 28-4-2019 في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، كما سنتابع معكم عبر تقارير متتالية ملخص مباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم في الشوط الأول والثاني في الكونفدرالية الإفريقية.

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نتيجة مباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم

تنطلق مباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم 28 أبريل 2019 في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة السعودية وفي تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والقدس، وتنطلق مباراة الزمالك والنجم الساحلي في تمام الساعة الحادية عشر مساء حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.

وستنقل مباراة الزمالك والنجم الساحلي على قناة بي إن سبورت الرياضية 1 بتعليق المعلق الرياضي المشهور عصام الشوالي وعلي محمد علي في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ملخص مباراة الزمالك والنجم الساحلي

تنطلق المباراة بعد قليل من الآن حسب المواعيد الموضحة أعلاه وسنتابع معكم نتيجة وأهداف مباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم في الشوط الأول والثاني بنصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية، فكونوا معنا.

بدأت ضربة البداية للمباراة القوية التي تجمع بين فريقي الزمالك والنجم الساحلي على ملعب برج العرب بالإسكندرية وسط حشد جماهيري كبير، وحماس من جانب عناصر الفارس الأبيض بحثاً عن تسجيل هدف التقدم مبكراً، تابعوا معنا نتيجة مباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم.

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مرور 20 دقيقة من المباراة والزمالك يضغط بقوة في الشوط الأول بحثاً عن تسجيل هدف التقدم، بينما يكتل النجم الساحلي دفاعاته من أجل الحفاظ على الشباك نظيفة.

وفي الدقيقة 36 من زمن الشوط الأول يسجل اللاعب محمود عبد المنعم كهربا هدف التقدم للفارس الأبيض لتصبح نتيجة مباراة الزمالك والنجم الساحلي الآن 1-0 لصالح الزمالك.

وينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف محمود كهربا في الدقيقة 36 من زمن اللقاء، تابعوا معنا ونتيجة مباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم في الشوط الثاني.

بداية الشوط الثاني وسط تكتل دفاعي من جانب عناصر النجم الساحلي للمحافظة على عدم تسجيل هدف ثاني للزمالك، وما زال الفارس الأبيض يضغط بقوة بحثاً عن تسجيل هدف ثاني.

تشير نتيجة مباراة الزمالك والنجم الساحلي حتى الآن في الدقيقة 85 من اللقاء لتقدم الفارس الأبيض بهدف محمود عبد المنعم كهربا.

وينتهي الوقت الأصلي للمباراة ويفوز الزمالك على النجم الساحلي بهدف نظيف في لقاء الذهاب بنصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية.