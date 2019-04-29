نتيجة مباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم لحظة بلحظة 28-4-2019 في الكونفدرالية

يستضيف ملعب برج العرب في الإسكندرية واحدة من المباريات الهامة والكبيرة بين الزمالك والنجم الساحلي التونسي اليوم الأحد الموافق 28 أبريل 2019 والتي ستكون لحساب مباريات الذهاب بنصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية 2019 وجميع محبي ومتابعي الفريقين يريدون متابعة مباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم مجانا في الكونفدرالية الإفريقية عبر الإنترنت.

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نتيجة مباراة الزمالك والنجم الساحلي

تنطلق مباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم الأحد الموافق 28 أبريل 2019 لحساب مباريات الذهاب بنصف نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والقدس، وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية والعراق والمغرب، ويمكنكم متابعة نتيجة مباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم مجانا على موقعنا عبر هذه الصفحة في تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

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وكشفت بعض الصحف الرياضية صباح اليوم، أن كريستيان جروس مدرب الفارس الأبيض قد أعلن قائمة الزمالك لمواجهة النجم الساحلي التونسي في ذهاب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية والتي جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم “جنش” – عماد السيد

الدفاع : محمد عبد السلام – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمود حمدي “الونش” – حمدي النقاز – بهاء مجدي – عبد الله جمعة

وسط الملعب: طارق حامد – محمود عبد العزيز – أحمد سيد “زيزو” – محمد عنتر – يوسف إبراهيم “أوباما” – محمود عبد المنعم “كهربا” – أيمن حفني – إبراهيم حسن – محمد إبراهيم

الهجوم : حميد أحداد – عمر السعيد

نتيجة مباراة الزمالك والنجم الساحلي

مرت 35 دقيقة من زمن اللقاء والزمالك يضغط بقوة في الشوط الأول بحثاً عن تسجيل هدف التقدم، بينما يكتل النجم الساحلي دفاعاته من أجل الحفاظ على الشباك نظيفة.

ويسجل اللاعب محمود عبد المنعم كهربا هدف التقدم للفارس الأبيض في الدقيقة 36 من زمن الشوط الأول لتصبح نتيجة مباراة الزمالك والنجم الساحلي الآن 1-0 لصالح الزمالك.

انتهاء الشوط الاول..

بداية الشوط الثاني وسط تكتل دفاعي من جانب عناصر النجم الساحلي للمحافظة على عدم تسجيل هدف ثاني للزمالك، وما زال الفارس الأبيض يضغط بقوة بحثاً عن تسجيل هدف ثاني.

تشير نتيجة مباراة الزمالك والنجم الساحلي حتى الآن في الدقيقة 85 من اللقاء لتقدم الفارس الأبيض بهدف محمود عبد المنعم كهربا.

وينتهي الوقت الأصلي للمباراة ويفوز الزمالك على النجم الساحلي بهدف نظيف في لقاء الذهاب بنصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية.