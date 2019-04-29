باريس سان جيرمان يخسر كأس فرنسا

ضاعت أحلام باريس سان جيرمان الفرنسي مبكراً في الحصول علي لقب دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي بنتيجة 1 – 3 في المباراتين التي جمعتهما بدوري أبطال أروبا بالخروج من اليونايتد بدور الـ8 بنتيجة 3-3 لصالح اليونايتد.

في بطولة اخري ودع باريس سان جيرمان مسابقة كأس الرابطة الفرنسية من الدور ربع النهائي عقب الهزيمة على ملعب “حديقة الأمراء” أمام جانجون بهدفين مقابل هدف وحيد.

و ستستمر معاناة باريس سان جيرمان تحت قيادة ناصر الخليفى، الذي أحدث انقلاباً كبيراً في سوق الانتقالات العالمية بتعاقداته المثيرة للجدل بأموال ضخمة، والتى أضرت كثيراً بمختلف أندية العالم طوال السنوات الماضية طمعاً في الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا، ومواصلة التتويج بالألقاب المحلية، وتناسى أن الأموال وحدها لا تصنع الانتصارات.

والدليل أن فريق رين صاحب الميزانية المحدودة حصد أول بطولة له منذ عام 1971، بعدما غاب عن منصات التتويج طيلة 48 عامًا، ليعود ويحقق أول بطولة على حساب نادٍ كبير بفرنسا فى هذا التوقيت وفاز عليه بضربات الحظ 6-5.