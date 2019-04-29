ثلاثي ليفربول يتنافسون لجائزة الالفضل في البيرميرليج

صرحت رابطة اللاعبين المحترفين اليوم الأحدـ ستكشف عن هوية الفائز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الانجليزي الممتاز “البريميرليج” لموسم 2018 – 2019، بعدما قد كان محمد صلاح كان افضل لاعب في الدوري الانجليزي العام السابق.

ويدخل في الصراع على اللقب 6 لاعبين على خلافة النجم المصري محمد صلاح، الفوز بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا من جانب رابطة اللاعبين المحترفين، وهم: فرجيل فان دايك، وبيرناردو سيلفا، ورحيم سترلينج، وإيدين هازارد نجم تشيلسى، وسيرجيو أجويرو، وساديو مانى.

كما ستعلن رابطة اللاعبين المحترفين اليوم عن هوية الفائز بجائزة أفضل لاعب صاعد في إنجلترا، حيث تواجد ثنائي لاعبي السيتزين: سترلينج وسيلفا، في قائمة الرابطة لأفضل لاعب صاعد، بجانب وماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد، ودافيد بروكس لاعب بورنموث، وترينت ألكساندر أرنولد لاعب ليفربول ، وديكلان رايس لاعب وست هام.

وصرحت تقارير صحفية إنجليزية في وقت سابق أن فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول هو الفائز بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا هذا العام.