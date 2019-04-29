ملخص نتيجة مباراة الزمالك والنجم الساحلي 1-0 .. هدف كهربا يُقرب الزمالك من نهائي الكونفيدرالية

حقق نادي فوزاً غير مطمئاً على نظيره النجم الساحلي التونسي في ملعب برج العرب اليوم بهدف دون رد سجله محمود عبد المنعم كهربا في الدقيقة 36 من عمر اللقاء، وذلك قبيل أسبوع من مواجهة العودة بين الفريقين على ملعب الملعب الأوليمبي بسوسة.

وجاء هدف كهربا في مرمى النجم الساحلي بعد استغلاله احدى الفرص النادرة للفريق الأبيض على مدار شوطي اللقاء، وبتلك النتيجة يلعب الزمالك على أكثر من فرصة في مباراة العودة يوم الخامس من شهر مايو القادم، حتى يكون مؤهل بشكل قوي للمباراة النهائية من المسابقة.

ملخص مباراة الزمالك والنجم الساحلي