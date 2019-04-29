الزمالك بعد فوزه اليوم يتعادل مع النجم الساحلي في عدد الانتصارات

يعد لقاء اليوم بين الزمالك والنجم الساحلي هو السابع الذي يجمع بين الفريقين خلال تاريخهما الأفريقي، وذلك عقب لقائهم في 3 مباريات في الكونفدرالية ومباراتين في دوري أبطال أفريقيان ومباراتين في كأس الاتحاد الأفريقي، وقد حقق النجم الفوز في 3 مواجهات وفاز الأبيض في مثلهما بينما تعادلا في مباراة واحدة.

وقدد حقق الزمالك اكبر فوز له على فريق النجم الساحلي في إياب دور نصف نهائي الكونفدرالية بـ3 أهداف دون رد، بينما قد خسر الزمالك أمام النجم بأكبر هزيمة في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية عام2015، بنتيجة 5 / 1.

وبالنسبة للقاء اليوم فقد حقق الزمالك الفوز على النجم الساحلي التونسي بهدف نظيف سجله كهربا في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية، وبذلك تساوى الفريقان في عدد الانتصارات بالمواجهات بينهما.