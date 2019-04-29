نتيجة مباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية وكهربا يسجل

في مباراة منتظرة من الجميع في بطولة الكونفدرالية الأفريقية يستضيف اليوم نادي الزمالك نظيره التونسي نادي النجم الساحلي في مباراة دور نصف النهائي من البطولة المباراة الأولى والتي يطمح فيها الزمالك لاستغلال عامل الجمهور الحاضر والذي من المقرر أن يقارب 30 ألف مناصر لتحقيق الفوز بنتيجة مطمئنة.

نتيجة مباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم

وضرب النجم الساحلي موعدا مع الزمالك عقب تغلبه على الهلال السوداني في الدور السابق ذهابا وايابا، ويعيش النجم حالة جيدة وفريدة في هذه الأيام فالفريق يدخل المباراة منتعشا بفوزه ببطولة كأس زايد للأندية أبطال العرب في نسختها لهذا العام عقب تغلبه على الهلال السعودي ويطمح في تحقيق اللقب القاري.

عمليات الاحماء على ملعب برج العرب منذ قليل، تشجيع حماسي من الجماهير الحاضرة، الزمالك يرتدي الطاقم الأساسي له وانطلاقة الشوط الأول بعد قليل

الدقيقة 11: يوسف أوباما يهدر الهدف الأول في اللقاء بعد عرضية أرضية رائعة واوباما لم يتمكن من تحويلها للشباك

الدقيقة 25: تسلل على لاعب النجم والتعادل السلبي يستمر، لاعبو النجم يمتصون حماسة البداية ومباراة فى وسط الملعب

الدقيقة 36: خطأ من لاعب النجم وعمر السعيد يقتنص الكرة وتمريرة لكهربا وتسديدة والهدف الأول للزمالك

نهاية الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف نظيف

الدقيقة 65: النجم يعود للسيطرة وتراجع من الزمالك، كرة خطيرة ينقذها جنش بعد رأسية قوية وتخرج للركنية

نهاية المباراة بفوز الزمالك بهدف نظيف في انتظار مباراة العودة

مباراة الزمالك والنجم الساحلي

ويأمل جمهور الزمالك في أن يستفيق الفريق من الحالة السيئة التي ظهر عليها في المباراة السابقة في بطولة الدوري أمام بيراميدز المتصدر الحالي للمسابقة المحلية والتي خسر فيها أصحاب القلعة البيضاء بهدف نظيف، ويغيب عن الزمالك اليوم 4 لاعبين وهم فرجاني ساسي للاصابة والتدخل الجراحي، وحازم امام ومصطفى فتحي بجانب المهاجم المغربي خالد بوطيب.

مباراة الزمالك اليوم

توافد جماهيري كبير من جماهير الزمالك على بوابات ملعب برج العرب منذ الظهيرة بالرغم من ارتفاع درجات الحرارة وتشجيع مستمر، يذكر أن توزيع تذاكر المباراة شهد اقبالا شديدا في الأيام الماضية بمقر النادي.

وتحدث نجم الزمالك السابق حازم امام وعضو الاتحاد المصري قائلا أنه يخشى على فريق الزمالك من حالة الاجهاد التي ظهرت عليه مؤخرا بسبب تتابع المباريات المحلية والافريقية ويتمنى ألا يكون ذلك مؤثرا في نتيجة اليوم.