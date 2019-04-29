نتيجة مباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم في الكونفدرالية| فوز الزمالك بهدف كهربا

انتهت نتيجة مباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم، في لقاء الذهاب من مباريات نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية 2019، بفوز الفارس الأبيض نادي الزمالك بنتيجة هدف دون رد، وسجل هدف الزمالك اليوم، المهاجم محمود كهرباء.

مباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم الأحد، حيث يستقبل الزمالك النجم الساحلي التونسي، مساء اليوم، ستجمع الفرقين على أرضية ملعب برج العرب، في مباراة الذهاب من مباريات نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية 2019.

مباراة الزمالك والنجم الساحلي

مباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم الأحد 28/4/2019، ستنطلق ابتداء من الأوقات التالية في الأسفل.

الموعد البلد 19.00 بتوقيت غرينتش ولندن 20.00 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب 21.00 بتوقيت مصر والسودان 22.00 بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة وبغداد 23.00 بتوقيت عمان والإمارات

القناة الناقلة التي ستعرض بث مباشر مباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم، ستكون هي قناة بي إن سبورت أش دي 1، وسيتواجد في التعليق على مشاهدة ماتش الزمالك اليوم ضد النجم، معلقين، وهما كل من المعلق عصام الشوالي، والمعلق علي محمد علي، ومن هنا تجدون تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة النجم الساحلي والزمالك اليوم.

نتيجة مباراة الزمالك اليوم والنجم الساحلي

الآن دخول لاعبي الفرقين إلى أرضية ملعب المباراة من أجل الإحماء. نهاية لاعبي الزمالك والنجم من الإحماء والعودة إلى غرف الملابس من جديد سيتواجد في التعليق على مشاهدة مباراة الزمالك اليوم والنجم الساحلي، كل من المعلق عصام الشوالي، والمعلق علي محمد علي. دخول اللاعبين من جديد إلى أرضية الملعب بداية المباراة بعد قليل الجماهير تساند لاعبي الزمالك. الان بداية مشاهدة مباراة الزمالك والنجم الساحلي بث مباشر مرور 34 دقيقة من المباراة التعادل السلبي بين الفرقين مستمر إلى الان. Advertisements هدف الزمالك الأول عن طريق ألاعب محمود كهربا في الدقيقة 37 من المواجهة نهاية الشوط الأول انتهت نتيجة مشاهدة مباراة الزمالك والنجم الساحلي في الشوط الأول من المباراة، بقدم الزمالك المصري،بنتيجة هدف دون رد، ليتأجل الحسم إلى مشاهدة الشوط الثاني من مباراة الزمالك والنجم اليوم. بداية الشوط الثاني في الشوط الثاني لم تعرف المباراة جديد، لتنتهي نتيجة الذهاب بفوز الزمالك بهدف دون رد.

مشاهد مباراة الزمالك والنجم الساحلي بث مباشر

تما الإعلان أنه قبل بداية مشاهدة مباراة الزمالك اليوم والنجم الساحلي التونسي، سيتم الوقوف دقيقة صمت، وذلك بعد طلب إدارة النجم الساحلي، من مراقب المباراة الأمر،بعد الحادث الأليم، التي تعرض له العديد من المواطنين يوم أمس، بسبب حادة سير خطيرة، في منطقة سبالة من محافظة سيدي بوزيد.

هذا وسيكون موعد إجراء مباراة العود والإياب، بين الزمالك والنجم الساحلي، في الخامس من شهر ماي/مايو القادم إن شاء الله.

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