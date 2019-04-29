نتيجة مباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم الأحد 28-4-2019 في ذهاب الدور نصف النهائي بالكونفدرالية...

نتيجة مباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم، حيث تتجه أنظار جميع عشاق كرة القدم نحو استاد برج العرب، حيث اللقاء المرتقب بين الزمالك والنجم الساحلي في إطار مباريات ذهاب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية، وسيكون موعد المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة وسط أجواء جماهيرية وحماسية كبيرة لمتابعة أحداث المباراة مباشر.

الزمالك والنجم الساحلي

يسعى الزمالك إلي تحقيق فوز مهم له خلال مباراة اليوم من أجل تسهيل مهمته خلال مباراة الإياب في تونس،وستضم تشكيلة الزمالك اليوم كلا من: محمود جنش – عبدالله جمعة – محمود علاء – محمد عبد الغني – حمدي النقاز – طارق حامد – محمود عبد العزيز – حميد أحداد – يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو – عمر السعيد.

نتيجة مباراة الزمالك والنجم الساحلي

الزمالك 1 النجم الساحلي 0