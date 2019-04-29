نتيجة مباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم الأحد 28-4-2019 في ذهاب الدور نصف النهائي بالكونفدرالية...

نتيجة مباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم، حيث تتجه أنظار جميع عشاق كرة القدم نحو استاد برج العرب، حيث اللقاء المرتقب بين الزمالك والنجم الساحلي في إطار مباريات ذهاب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية، وسيكون موعد المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة وسط أجواء جماهيرية وحماسية كبيرة لمتابعة أحداث المباراة مباشر.
الزمالك والنجم الساحلي
يسعى الزمالك إلي تحقيق فوز مهم له خلال مباراة اليوم من أجل تسهيل مهمته خلال مباراة الإياب في تونس،وستضم تشكيلة الزمالك اليوم كلا من: محمود جنش – عبدالله جمعة – محمود علاء – محمد عبد الغني – حمدي النقاز – طارق حامد – محمود عبد العزيز – حميد أحداد – يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو – عمر السعيد.
نتيجة مباراة الزمالك والنجم الساحلي
|الزمالك
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|النجم الساحلي
|0
- بداية أحداث الشوط الأول من مباراة الزمالك والنجم الساحلي الآن.
- بداية قوية من جانب الزمالك لتسجيل الهدف الأول.
- مرور 32 دقيقة من زمن الشوط الأول، والتعادل السلبي يسيطر على نتيجة مباراة الزمالك والنجم الساحلي حتى الآن.
- محمود كهربا يسجل الهدف الأول للزمالك في الدقيقة 38، وتصبح نتيجة الشوط الأول من مباراة الزمالك اليوم هي تقدم الزمال بهدف دون رد.
- نهاية الشوط الأول.
- بداية الشوط الثاني.
- الدقيقة 65: الزمالك متقدم بهدف دون رد.
- نهاية المباراة بفوز الزمالك بهدف دون رد، حيث فشل كلا الفريقين في تسجيل أي أهداف، وتنتهي المباراة بنفس نتيجة الشوط الأول.