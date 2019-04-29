نتيجة مباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم في الكونفدرالية الإفريقية “تفوق أبيض”

نتيجة مباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم في إطار ذهاب الدور نصف النهائي من الكونفدرالية الإفريقية، حيث تقام مباراة الزمالك والنجم الساحلي مباشرة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة على ملعب برج العرب، ترقب كبير من جميع الجماهير المصرية في كل مكان في أنتظار بداية أحداث مباراة الزمالك ضد النجم الساحلي، حيث يتوقع الجميع أن تكون مباراة الفريقين واحدة من أقوي مباريات البطولة.

انتهي كلا الفريقين من إجراءات التدريبات الخاصة بالمباراة، والتي جرت بشكل خاص استعداداً لهذه المباراة، والتي تكون منقولة من خلال قناة BeIN Sport HD1 بتعليق عصام الشوالي.

نتيجة مباراة الزمالك والنجم الساحلي

الزمالك النجم الساحلي 1 0