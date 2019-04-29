نتيجة مباراة الزمالك والنجم الساحلى و فوز صعب للزمالك بهدف كهربا

نتيجة مباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم الأحد 28 ابريل 2019، المباراة فى ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية، كان فريق الزمالك قد تخطى فريق حسنية أغادير بشق الأنفس، بعد تعادله ذهاباً فى المغرب بدون أهداف، و فوزه فى استاد الجيش بالسويس بهدف نظيف، بينما صعد فريق النجم الساحلى بعد تخطيه عقبة الهلال السودانى و فوزه عليه ذهاباً و اياباً 5/2،فريق الزمالك تعرض فى أخر مباراة له فى الدورى للهزيمة فريق بيراميدز بهدف نظيف، و فقد القمة لصالح بيراميدز و الاهلى، يغيب عن الزمالك عدد من اللاعبين الهامين منهم نجم خط الوسط فرجانى ساسى، و خالد بوطيب، بينما يغيب كريم عريبي من فريق النجم الساحلى نتيجة طرده فى مباراة الهلال السودانى.

موعد مباراة الزمالك و النجم الساحلى

مباراة الذهاب بين الزمالك و النجم الساحلى اليوم الاحد 28-4-2019 سوف تقام فى مصر على ملعب استاد بترو سبورت الرياضى، فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة مساء بتوقيت السعودية و العراق و قطر، الحادية عشر بتوقيت الامارات و سلطنة عمان

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك و النجم الساحلى اليوم

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك و النجم الساحلى الليلة هى قنوات بى ان سبورت الرياضى و ستذاع المباراة على قناة beIN SPORTS HD 1 و تم اختيار على محمد على و عصام الشوالى للتعليق على مباراة الزمالك، اتحاد كرة القدم المصرى يعلن تأجيل لقاء الزمالك والإنتاج الحربى فى الدورى المصرى قبل مباراة العودة مع النجم الساحلى فى تونس، جدير بالذكر أن هناك الالاف من جماهير نادى الزمالك قد تم نقلهم اليوم الى ستاد بترو سبورت لمشاهدة مباراة الزمالك و النجم الساحلى حيث وافق الامن على حضور 30 ألف متفرج من جماهير الزمالك فى مباراة الليلة بين الزمالك و النجم الساحلى التونسى.

تشكيل الزمالك اليوم

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم “جنش”.

خط الدفاع: حمدى النقاز، محمود علاء، محمود حمدي “الونش”، عبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد، محمود عبد العزيز وأمامهما إبراهيم حسن، يوسف أوباما، كهربا.

خط الهجوم: عمر السعيد.

تشكيل النجم الساحلي التونسي كالتالي:

حراسة المرمى: مكرم البديري

خط الدفاع: صدام بن عزيزة – محمد عمر كوناتيه – زياد بوغطاس – وجدي كيشريدا

خط الوسط: كريم العواضي – ماهر الحناشي – محمد أمين بن عمر – إيهاب المساكني

خط الهجوم: حازم الحاج حسن – ياسين الشيخاوي

اللاعبون يجروا عمليات الاحماء قبل المباراة

بدأ اللعبون فى النزول

انطلقت الان مباراة الزمالك و النجم الساحلى الذى يحكمها حكم من زامبيا

Advertisements

الدقيقة احد لاعبى النجم الساحلى مصاب و يتم علاجه فى أرض الملعب

بعد خمس دقائد اللعب منحصر فى نصف الملعب و اداء دفاعى جيد من فريق النجم

عرضية قوية من اللاعب محمود كهربا من الناحية اليسرى أبعدها دفاع النجم

د 14 هجمات خطيرة من الزمالك من تمريرة كهريا التى كادت أن تسفر عن هدف للزمالك لكن مازال التعادل سلبى حتى الان

الدقيقة 23 من الشوط الاول النتيجة لا تزال هى التعادل السلبى فى مباراة الزمالك و النجم

د 31 النتيجة 0/0

الزمالك تقدم الان بهدف فى منتهى الروعة أحرزه كهربا

د 42 محمود عبد العزيز و تسديدة قوية لكن خارج الملعب ضربة مرمى للنجم

شاهد الهدف الاول لمحمود كهرباء

بدأت أحداث الشوط الثانى

الدقيقة 52 من الشوط الثانى و النتيجة حتى الان 1/0 لصالح الزمالك احرزه كهربا

د 58 كان هناك هجمة مرتدة خطيرة لصالح النجم و لكن استطاع مدافع الزمالك الونش انقاذ الكرة قبل أن يحدث انفراد بجنش

د 67 النتيجة حتى الان تقدم الزمالك و هناك هجمات خطيرة للغاية من النجم الساحلى

د 71 حتى الان فى الشوط الثانى المحاولات الهجومية للزمالك باءت بالفشل

د 81 من الشوط الثانى من مباراة الزمالك و النجم و هناك محاولات من الزمالك لاحراز هدف

وصلنا الان للدقيقة 84 من الشوط الثانى النتيجة مازالت 1/0 لصالح نادى الزمالك

انتهت المباراة بفوز صعب لفريق الزمالك على النجم الساحلى احرز الهدف محمود كهربا