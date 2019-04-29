الزمالك ينجح في الفوز على النجم الساحلي بهدف نظيف في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية

يلعب الزمالك مباراة الذهاب وسط جماهيره في نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، ويصطدم الزمالك بنادي النجم الساحلي في مباراة صعبة ولكنه يتسلح بالجماهير الحاضرة للمباراة والتي بلغت 30 ألف متفرج بعد الموافقة الأمنية على حضور الجماهير.

وتم إسناد التعليق لعصام الشوالي وعلي محمد علي على قناة beIN SPORTS HD 1، وتُقدم قناة بي إن سبورت خدمة قيمة حيث تقوم الشبكة بتوفير مُعلقين الأول لمساندة فريق الزمالك والآخر لمساندة فريق النجم، وتنطلق المباراة على ملعب برج العرب في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

نتيجة مباراة الزمالك والنجم الساحلي

وأكد محمد أبو العلا أن الفريق لديه دوافع كبية للفوز في مباراة اليوم خاصة وأنه وصل لمراحل مُتقدمة من البطولة، وقد أكد أن مشاركة محمود عبد العزيز بدلاً من فرجاني ساسي هو أفضل خيار خاصة وأن محمد ابراهيم يُزيد الضغط على طارق حامد في وسط الملعب مما يدفعه لبذل مجهود مُضاعف، وأكد أن الزمالك يستطيع الحصول على الكونفدرالية لأول مرة في تاريخه هذا العام.