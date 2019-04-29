بالفيديو.. الزمالك ينتزع انتصارًا صعبًا من النجم في نصف نهائي الكونفدرالية

كتب: أحمد موسى

تغلب الزمالك على ضيفه النجم الساحلي بهدف نظيف خلال المباراة، التي جمعتهما بملعب برج العرب، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية.

ويحل الزمالك ضيفًا على النجم الساحلي، في مباراة الإياب يوم الأحد المقبل، في لقاء يحتاج خلاله الفارس الأبيض للتعادل فقط، لأجل التأهل لنهائي البطولة.

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وأحرز محمود كهربا هدف الزمالك الوحيد، في الدقيقة 36، من زمن اللقاء بتسديدة قوية بيسراه في شباك حارس النجم الساحلي.

وبدأت المباراة بسيطرة كبيرة من جانب لاعبي الزمالك، على وسط الميدان، خلال الـ6 دقائق الأولى من اللقاء.

وفي الدقيقة...