صلاح يهنأ فان دايك بفوزه بجائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي

كتب: أحمد أبوعقيل

هـنأ الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول تتويج المدافع الدولي الهولندي وزميله بالفريق فان دايك، بجائزة لاعب العام في إنجلترا.

ونشر الدولي المصري صاحب الـ 26 عامًا تغريدة، عبر حسابه الرسمي على تويتر، هنأ من خلالها فان دايك بتتويجه بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا هذا العام.

وتوج فان دايك مدافع فريق ليفربول، بعد ترشحه ضمن قائمة مختصرة من 6 لاعبين شملت فان دايك، ساديو ماني،من ليفربول و ورحيم ستيرلينج، و وسيرجيو أجويرو، وبرناردو سيلفا من مانشستر سيتي، و إيدن هازرد من نادي تشيلسي للحصول على الجائزة المرموقة. .

تتويج فان دايك ضمن بقاء الجائزة في ليفربول بعد فوز محمد صلاح عليها في الموسم الماضي.

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وحصل عدد من لاعبي ليفربول السابقين على الجائزة هم: لويس سواريز (2013-14) ، وستيفن جيرارد (2005-06) ، وجون بارنز (1987-88) ، وإيان راش (1983-84) ، وكيني دالغليش (1982-1983) و تيري مكديرموت (1979-80).

لعب فان ديك دورًا محوريًا في منافسة ليفربول على لقب الدوري الممتاز بعد انتقاله القياسي العالمي البالغ 75 مليون جنيه إسترليني من ساوثامبتون في يناير 2017.

الجدير بالذكر أن فان دايك قاد ليفربول لاحتلال وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 91 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي المتصدر.