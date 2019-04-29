بالصور.. فان دايك يتوج بجائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي

ترجمة: أحمد أبوعقيل

توج الدولي الهولندي فيرجل فان دايك مدافع فريق ليفربول الإنجليزي بجائزة أفضل لاعب في اتحاد لاعبي كرة القدم المحترفين لهذا العام، بعد ترشحه ضمن قائمة مختصرة من 6 لاعبين شملت فان دايك، ساديو ماني،من ليفربول و ورحيم ستيرلينج، و وسيرجيو أجويرو، وبرناردو سيلفا من مانشستر سيتي، و إيدن هازرد من نادي تشيلسي للحصول على الجائزة المرموقة. .

وسافر رباعي الريدز ساديو ماني وأندي روبرتسون وترينت ألكساندر أرنولد، معا إلى لندن لحضور حفل توزيع الجوائز .

تتويج فان دايك ضمن بقاء الجائزة في ليفربول بعد فوز محمد صلاح عليها في الموسم الماضي.

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وحصل عدد من لاعبي ليفربول السابقين على الجائزة هم: لويس سواريز (2013-14) ، وستيفن جيرارد (2005-06) ، وجون بارنز (1987-88) ، وإيان راش (1983-84) ، وكيني دالغليش (1982-1983) و تيري مكديرموت (1979-80).

لعب فان ديك دورًا محوريًا في منافسة ليفربول على لقب الدوري الممتاز بعد انتقاله القياسي العالمي البالغ 75 مليون جنيه إسترليني من ساوثامبتون في يناير 2017.

بدأ الدولي الهولندي جميع مباريات الدوري البالغ عددها 36 مباراة مع فريق يورغن كلوب هذا الموسم ، حيث حافظ على 19 مباراة بشباك نظيفة، بينما سجل ثلاثة أهداف.

لدى ليفربول فرصة العودة إلى القمة مرة أخرى مساء السبت إذا تغلب على نيوكاسل ، قبل مضيفه ليستر سيتي يوم الاثنين قبل الجولة الأخيرة من المباريات يوم 11 مايو.