بالفيديو أليغري يصرخ غاضبا: “أغلق فمك” أنا فزت بـ6 بطولات

غضب ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس، خلال حديثه مع شبكة “سكاي سبورت”، عقب التعادل مع إنتر ميلان 1-1، السبت، ضمن الجولة الـ34 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وشن أليغري هجوما عنيفا ضد ليلي أداني، محلل الشبكة الإيطالية، خلال حديثه بعد انتهاء المباراة.

وقال أليغري: “هناك فرق كبير بين اللعب بشكل جيد والفوز.. في ميلان تعرضت لانتقادات كثيرة بسبب إشراكي 3 لاعبين في الوسط، لكنني فزت بالبطولة.. المشكلة في إيطاليا أننا نعتبر أنفسنا مختصين ومنظرين”.

Advertisements

وأضاف “الجميع يعتبر نفسه أستاذا على الآخر، (أداني) هو أول من يقرأ الكتب ولا يعرف شيئا عن كرة القدم، لم تعمل كمدرب أبدا، ولا تعرف ما يحدث.. الآن أغلق فمك، أنا المدرب الذي فاز بـ 6 بطولات”.

واحتدم النقاش بين المدرب والمحلل الذي ختم النقاش الحاد بقوله:”لا تقل لي أغلق فمك، توقف عن ذلك، قل ذلك لأخيك في المنزل”.

وكان قد حسم أبناء السيدة العجوز لقب الإسكوديتو الخامس والثلاثين في تاريخه بالفوز على فيورنتينا في الجولة الماضية، ويمتلك الفريق 88 نقطة في جدول الترتيب، وبفارق 21 نقطة عن نابولي صاحب الوصافة، فحتى الآن استطاع يوفنتوس أن يحقق 28 انتصارا، وتعادل في أربع مباريات، مقابل هزيمة واحدة.