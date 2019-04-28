“عضة” نجل “العضاض” تكتسح مواقع التواصل في ليلة التتويج

حازت صورة الأوروغوياني لويس سواريز، مهاجم فريق برشلونة الإسباني مع ابنه على تفاعل كبير خلال الساعات الماضية في ليلة تتويج النادي الكتالوني بلقب الدوري الإسباني الـ26 في تاريخه.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، صورة لسواريز مع ابنه لوتارو البالغ 6 أشهر، والذي قام بـ”عض” كتف والده في تكرار كوميدي لما فعله سواريز من مواقف مشابها في الملاعب.

Suarez's youngest starting early pic.twitter.com/taCpsBFjm6 — Rik Sharma (@riksharma_) April 27, 2019

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ونشرت صحيفة “The Sun” البريطانية صورة سواريز مع ابنه لوتارو ورافقته بتعليق مازح: “ابن سواريز يبلغ من العمر 6 أشهر فقط لكنه يسير على خطى والده.. يبدو أن الولد يشبه أباه”.

وأضافت الصحيفة : “بالرغم من صغر سن نجل سواريز إلا أنه من الواضح التقاطه لبعض العادات السيئة من والده”.

وأشارت الصحيفة إلى عدة مواقف لسواريز (الذي يلقب بالعضاض) اشتهر بها بعض خصومه، كان أبرزها مع جورجيو كيليني مدافع يوفنتوس والمنتخب الإيطالي خلال مواجهة الأوروغواي في مونديال البرازيل 2014 ليتعرض وقتها لعقوبة الإيقاف أربعة شهور واستبعاده من 9 مباريات دولية.

وكانت له واقعة ثانية عندما كان محترفا في صفوف ليفربول الإنجليزي، عندما قام بعض الصربي برانيسلاف إيفانوفيتش لاعب تشيلسي ليتم إيقافه عشرة مباريات في البريميرليغ في ذلك الوقت.