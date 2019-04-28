بالفيديو.. مدرب يأمر لاعبيه بترك الخصم يسجل هدفا في شباك فريقه

شهد لقاء ليدز يونايتد وضيفه أستون فيلا الأحد حالة غريبة قلما تحدث في عالم الساحرة المستديرة، وذلك خلال منافسات الجولة الـ45 من دوري الدرجة الأولى الإنجليزي “تشامبيونشيب”.

وسجل أصحاب الأرض هدفا بعد أن سقط أحد لاعبي أستون فيلا مصابا خلال المباراة، ليعمد لاعبو ليدز إلى تجاهله والمضي قدما لينجحوا في تسجيل الهدف عبر لاعبه ماتيوز كليتش.

الهدف أثار اعتراض لاعبي أستون فيلا بشكل عنيف للغاية، حتى اضطر حكم المباراة لطرد الهولندي أنرو الغازي في (د.75).

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ولكن بعد كثرة الاحتجاجات أمر مارسيلو بيلسا المدير الفني لفريق ليدز يونايتد لاعبيه بترك لاعبي فريق أستون فيلا يسجلون هدف التعادل، وهو ما امتثل له اللاعبون.

التعادل بين ليدز يونايتد 1-1 مع أستون فيلا في دوري الدرجة الثانية، أمن لفريق شيفيلد يونايتد حجز بطاقة الصعود للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للمرة الأولى منذ 2007.

وتأهل نوريتش سيتي الذي يملك 91 نقطة للدوري الممتاز بفوزه 2-1 على بلاكبيرن روفرز أمس السبت.