سان جيرمان يجهز صفعة قوية لريال مدريد في الميركاتو

كشف العديد من التقارير مؤخرا أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، يرغب في حسم صفقة التعاقد مع البوسني ميراليم بيانيتش لاعب وسط فريق يوفنتوس الإيطالي في الصيف القادم.

وحسب صحيفة “كالتشيو ميركاتو” الإيطالية، فإن سان جيرمان يرغب في التعاقد مع بيانيتش ليكون بديلا لأدريان رابيو.

وأضافت الصحيفة أن الفريق الباريسي جهز عرضا بقيمة 80 مليون يورو للتعاقد مع بيانيتش، وهو الأمر الذي أثار غضب رونالدو لرغبته في عدم رحيل بيانيتش عن الفريق كونه واحدا من العناصر الأساسية للسيدة العجوز.

ويعتبر دخول باريس سان جيرمان في صفقة بيانيتش جاء بمثابة ضربة قوية لريال مدريد، بعدما وضع زيدان اللاعب البوسني ضمن القائمة المطلوبة في النادي الملكي تحسبا لفشل التعاقد مع الفرنسي بول بوغبا لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي.