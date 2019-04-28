بالفيديو.. الزمالك يفوز على النجم الساحلي بهدف كهربا في نصف نهائي الكونفدرالية

تغلب الزمالك على ضيفه النجم الساحلي بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما بملعب برج العرب ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية. ويحل الزمالك ضيفا على النجم الساحلي في مباراة الإياب يوم الأحد المقبل، في لقاء يحتاج خلاله الفارس الأبيض للتعادل فقط من أجل التأهل لنهائي البطولة. وأحرز محمود كهربا هدف الزمالك الوحيد، في الدقيقة 36، من زمن اللقاء بتسديدة قوية بيسراه في شباك حارس النجم الساحلي.

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