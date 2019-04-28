أكد هيثم فاروق نجم الزمالك السابق، أن فوز الفريق الأبيض على النجم الساحلي في ذهاب الكونفدرالية الافريقية، هام لإستعادة الثقة.
وقال فاروق خلال تصريحات لفضائية بيان سبورتس "لاعبي الزمالك قبل المبارة، كانوا يعانون من أزمة ثقة بسبب نتائجهم الأخيرة في الدوري".
وأوضح " مع إهتزاز الثقة فإن نتيجة اليوم بالفوز على النجم الساحلي بهدف، تعد نتيجة جيدة للغاية في ظل قوة الفريق التونسي".
وأردف "كما أن الزمالك تمكن للمباراة السادسة في افريقيا من انهاء المباراة بشباك نظيفة".
كانت هذه تفاصيل خبر هيثم فاروق: الزمالك كان يعاني من أزمة ثقة قبل مواجهة النجم الساحلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.