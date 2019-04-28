هيثم فاروق: الزمالك كان يعاني من أزمة ثقة قبل مواجهة النجم الساحلي

أكد هيثم فاروق نجم الزمالك السابق، أن فوز الفريق الأبيض على النجم الساحلي في ذهاب الكونفدرالية الافريقية، هام لإستعادة الثقة.

وقال فاروق خلال تصريحات لفضائية بي

ان سبورتس "لاعبي الزمالك قبل المبارة، كانوا يعانون من أزمة ثقة بسبب نتائجهم الأخيرة في الدوري".

وأوضح " مع إهتزاز الثقة فإن نتيجة اليوم بالفوز على النجم الساحلي بهدف، تعد نتيجة جيدة للغاية في ظل قوة الفريق التونسي".

وأردف "كما أن الزمالك تمكن للمباراة السادسة في افريقيا من انهاء المباراة بشباك نظيفة".