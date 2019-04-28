مصطفى السيد لـ"الوفد" : توجنا باللقب بعدما كانت المباراة قريبة من الأهلي

أبدى مصطفى السيد نجم الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك ، سعادته بالفوز على الأهلي في مباراة اليوم والتتويج ببطولة الدورى التي انتهت بنتيجة 18-21

لصالح كوماندوز الفارس الأبيض.

وقال لاعب الزمالك خلال تصريحاته "للوفد": الأهلي تقدم بفارق أربعة أهداف وكانوا الأقرب لتحقيق الفوز،

ثم عدنا وحسمنا النتيجة في النهاية. وقال لاعب يد الزمالك وصلني مباركة رئيس النادي، وبالتأكيد ستكون هناك مكافآت للفريق، أشكر اللاعبين على جهودهم، كنا جميعا في قمة تركيزنا وكامل ثقتنا في تحقيق الفوز.