أبدى مصطفى السيد نجم الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك ، سعادته بالفوز على الأهلي في مباراة اليوم والتتويج ببطولة الدورى التي انتهت بنتيجة 18-21لصالح كوماندوز الفارس الأبيض.
وقال لاعب الزمالك خلال تصريحاته "للوفد": الأهلي تقدم بفارق أربعة أهداف وكانوا الأقرب لتحقيق الفوز،
كانت هذه تفاصيل خبر مصطفى السيد لـ"الوفد" : توجنا باللقب بعدما كانت المباراة قريبة من الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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