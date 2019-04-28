شاهد.. أحمد حسام ميدو يعلق على مباراة الزمالك امام النجم الساحلي بالكونفيدرالية

علق أحمد حسام "ميدو" لاعب منتخب مصر السابق على مباراة الزمالك أمام نظيره النجم الساحلي التونسي بنصف نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وحقق الزمالك فوزًا صعبًا على نظيره النجم الساحلي بهدف من دون مقابل في مباراة

الذهاب المقامة على ملعب برج العرب، ليصعب مهمة العودة في تونس.

وقال ميدو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "أهم شيء في أي مباراة ذهاب وعودة

إذا كانت المباراة الأولى على ملعبك اكسب وماتستقبلش هدف، لو قدرت تجيب التاني ماشي بس اهم حاجه ماتستقبلش هدف، مبروك الزمالك حقق المطلوب وأمامه شوط ثاني صعب في تونس".

جدير بالذكر أن مباراة الإياب بين الفريقين تقام في الخامس من شهر مايو المقبل في تونس.