محمد عبد السلام: نحارب من اجل حصد الكونفدرالية

أكد محمد عبد السلام لاعب الزمالك أن الفريق قدم مباراة جيدة امام النجم الساحلي في اللقاء الذي جمع الفريقين في إياب نصف نهائي الكونفدرالية، مساء اليوم الأحد، وانتهت بفوز الفريق الأبيض بهدف دون رد.
وقال عبد السلام في تصريحات عقب المباراة لفضائية بي ان سبورتس "قدمنا مباراة جيدة خاصة في الشوط الأول، واستطعنا ان نحافظ على تقدمنا حتى نهاية اللقاء".
وأردف "مازال هناك شوط ثاني في تونس، ولن نخوض مباراة الإياب
وأضاف "فريق النجم الساحلي فريق كبير ومحترم، ولكننا سنحاول في مباراة الإياب أن نحقق الفوز".
واختتم "تلك البطولة مهمة من أجل جماهير الزمالك، ومن أجل اللاعبين، وسنحارب من أجل الحصول عليها الموسم الحالي".
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