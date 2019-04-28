لاعب النجم الساحلي : مباراة الذهاب أمام الزمالك كانت صعبة وسنحسم في الإياب

أكد إيهاب المساكني لاعب النجم الساحلي التونسي، أن مباراة فريقه أمام الزمالك التي أقيمت مساء اليوم الأحد كانت صعبة للغاية.

وفاز الزمالك على النجم الساحلي بصعوبة بهدف دون مقابل، في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب برج العرب ضمن نصف نهائي كأس الكونفيدرالية".

وقال خلال تصريحات لقناة "بي إن سبورتس"، " كانت مباراة صعبة للغابة أمام الزمالك، لانه يلعب على أرضه ووسط جمهوره".

وظاردف " هدف الزمالك جاء من خطأ دفاعي غير متوقع، وحاولنا الرجوع خلال المباراة لكن التوفيق لم يحالفنا".

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وأضاف " سنحسم التأهل خلال مباراة الإياب التي ستكون على ملعبنا ووسط جهور النجم الساحلي".

واستطرد " لعبنا خلال الفترة الأخيرة عدة مباريات قوية، امام الهلال السعودي والهلال السوداني والتنقلات كثيرة أرهقت لاعبي الفريق".

الجدير بالذكر أن النجم الساحلي يستضيف نظيره الزمالك في مباراة الإياب التي ستقام يوم الخامس من مايوم المقبل في تونس.