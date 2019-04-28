الزمالك يكتفى بهدف في مرمى النجم ويصعب مهمة العودة بسوسة

حقق فريق الزمالك فوزا صعبا على النجم الساحلي التونسي بهدف نظيف بستاد برج العرب في ذهاب دور نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

سجل الهدف محمود كهربا في الدقيقة 36، وبات لقاء العودة يوم 5 مايو المقبل بالملعب الأوليمبي بمدينة سوسة التونسية، صعبا لحاجة النجم إلى هدفين نظيفين للتأهل، وإن كان بطل مصر قادر على العودة من تونس بيده بطاقة الترشح شريطة تصحيح الأخطاء الدفاعية والدور المهام والفعال لخطى الوسط والهجوم في المهمة المصيرية.

جاء أداء الزمالك أفضل في الشوط الأول عن الثاني والذى تسابق لاعبوه في إهدار الفرص السهلة لكهربا ومحمود عبدالعزيز وإبراهيم حسن ويوسف أوباما، وظهرت أخطاء دفاعية بيضاء مع ضغط النجم والذى أهدر ثلاث فرص في حلق المرمى للشيخاوي والمساكنى وشريدة.

الشوط الأول

بدأ اللقاء حذرا من جانب الفريقين خاصة الزمالك خوفا من مرتدات تهز الشباك وتصعب المهمة مع وجود ثغرات دفاعية.

نجح النجم في استهلاك الوقت من خلال التمرير الطويل والقصير خاصة في عمق دفاعات الأبيض.

ويبادر النجم من ضربة حرة على رأس الحناشي تمر الكرة بجوار القائم مباشرة انخلع معها قلوب الجماهير.

ينشط الزمالك ويتحرك الظهيرين حمدى النقاز وعبدالله جمعة على فترات مع محاولات من العمق لإبراهيم حسن وكهربا ولكنها تلاشت سريعًا من على حدود المنطقة.

آه ..يا أوباما..!

كاد يوسف أوباما يسجل مبكرًا من عرضية ولا أروع من عبدالله جمعة تمر من أمامه وهو في حلق المرمى وعلى بعد 3 ياردات فقط من خط المرمى وسط ذهول الجميع.

بعدها يهدر إبراهيم حسن ويبعد الدفاع إلى الركنية تلاها إنقاذ جيد من الحارس مكرم البديري.

يرد صدام بوعزيزه برأسه من ركنية تمر بجوار القائم مباشرة لحظة تقدم الحارس الأبيض

بعدها يهدر محمود عبدالعزيز تهيؤ الكرة ويسدد بقوة بعيدا عن التهديف.

هدف أبيض

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في الدقيقة 36 ومن هجمة منظمة تصل الكرة للسعيد يمر لكهربا يسدد بيسراه في الزاوية اليسرى البعيدة للحارس البديري مسجلا هدف التقدم للأبيض.

يستمر الضغط الأبيض ويهدر كالعادة إبراهيم حسن من كرة بينية

الشوط الثاني

بادر الزمالك الشوط الثاني بهجمة سريعة من كرة رائعة من كهربا على رأس عمر السعيد برأسه تحت ضغط بجوار القائم الأيمن مباشرة. قبلها زياد بوغطاس برأسه وكاد يسجل في مرمى الزمالك.

يرد إيهاب المساكنى من خطأ ساذج من المدافع محمود علاء وينفرد ويطيح بالكرة بجوار القائم مع دهشة الجميع من أخطاء دفاعية ساذجة.

نجح النجم في إرسال بينيات في عمق الدفاع الأبيض وينقذ الونش قبل الشيخاوي والمساكنى.

في الدقيقة 61 كاد يسجل المساكني برأسه في حلق المرمى ويستبسل جنش ويبعد ببسالة إلى الركنية.

يخرج إبراهيم حسن غير الموفق ويلعب مكانه أحمد زيزو في محاولة لتنشيط الهجوم وإحراز هدف ثاني.

كاد يسجل النقاز من خطأ للحارس الذى أبعد الكرة برأسه من خارج المنطقة وتتهيئ النقاز والحارس خارج مرماه يسدد بعشوائية بعيدا تماما عن المرمى.

يضغط النجم ويهدر وجدي بشريدة من العمق وينجح جنش في إنقاذ مرماه في أكثر من محاولة للنجم.

يخرج حازم الحاج ويلعب دارون جونزاليس في المقابل يلعب محمد إبراهيم بدلا من محمود كهربا.

يضغط النجم مع ارتداد لاعبي الزمالك للحفاظ على الهدف مع أخطاء ساذجة من الدفاع الأبيض خاصة النقاز الذي كاد يتسبب في كوارث وسهلت مهمة مهاجمى النجم حتى يطلق الحكم الزامبي صافرة نهاية اللقاء.