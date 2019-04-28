طلائع الجيش يحصد برونزية دورى المحترفين لكرة اليد

نجح فريق كرة اليد بنادى طلائع الجيش بقيادة مديره الفنى طارق محروس فى احتلال المركز الثالث وتحقيق الميدالية البرونزية فى بطولة دورى المحترفين بالفوز على سبورتنج فى النهائى بنتيجة 25 /21 . دورى المحترفين بالفوز على سبورتنج فى النهائى بنتيجة 25 /21 . من جانبه أكد طارق محروس على رضاؤه عن إنهاء الموسم فى هذا المركز فى ظل اعتماده على العناصر الشابة. بينما حصد الزمالك لقب الدورى بالفوز على الأهلى فى النهائى 21 /18 على صالة أكتوبر الدولية.

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