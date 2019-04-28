بالصور..إحتفال لاعبي الزمالك ببطولة دوري اليد

أحتفل لاعبو الزمالك لكرة اليد، وأفراد الجهاز الفنى والإداري والطبي، مع الجماهير البيضاء التى كانت متواجدة فى صالة وزارة الشباب والرياضة بمدينه 6

أكتوبر . وحرصت الجماهير الزملكاوية، على التقاط الصور التذكارية مع أبطال الزمالك ، بعد الفوز بلقبالدورى العام .

و توج لاعبو الفريق الأول لكرة اليد بنادى الزمالك، بلقب بطولة اليد للمحترفين لموسم 2018 -2019 ، على حساب الأهلى فى المباراة الختامية بالفوز 21 – 18 .