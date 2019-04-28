فلورنتينو بيريز.. سقوط مستمر في الليجا.. والبحث عن الأمل مع زيدان

فشل ريال مدريد للموسم الثاني على التوالي في تحقيق لقب الدوري الإسباني، فمنذ تولي فلورنتينو بيريز رئاسة النادي لم ينجح النادي في الفوز باللقب سوي في 4مرات.
ونستعرض أرقام ريال مدريد في الدوري خلال فترة رئاسة بيريز.
حيث نجح ريال مدريد في الفوز باللقب عامين متتالين عام 2000/2001 وعام 2002/2003 وعقب الفوز باللقب تم الإطاحةبالمدرب الأسباني ديل بوسكي بسب عدم قدرته علي الفوز بدوري أبطال أوروبا.
ولم يتوج ريال مدريد باللقب علي مدار 4 أعوام حتى رحل بيريز عن رئاسة النادي في 2006
وخلال ابتعاده عن ريال مدريد في الـ3 سنوات، نجح الفريق الملكي في الفوز بلقب الدوري عامين
واثناء فترة وجود رئيس ريال مدريد خلال الـ15عامًا قام بجلب 47 لاعبًا مقابل 929.5 مليون يورو.
وتعاقد مع سبعة مدربين (بيليجريني ، مورينيو ، أنشيلوتي ، بينيتيز ، زيدان ، لوبيتيجي وسولاري)، ومؤخراً أعاد الفرنسي زين الدين زيدان لتولي المسئولية الفنية للفريق الملكي.
ويأمل بيريز في أن يتمكن زيدان، من إعادة ريال مدريد إلى الانتصارات وطريق الألقاب مرة أخرى، خاصة بعد انتهاء الموسم بالنسبة للمرينجي بدون تحقيق أي بطولات.
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